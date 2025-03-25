Не тільки електростанції: що ще не обстрілюватимуть під час "енергетичного перемир’я"

Росіяни вже почали маніпулювати положеннями угоди

До списку об’єктів, на яких поширюється дія угоди про припинення обміну ударами далекобійною зброєю, входять не лише електростанції. Також це стосується об’єктів нафтогазової промисловості.

Про це повідомили у Кремлі, передають російські ЗМІ. Зазначається, що угоди почали діяти з 18 березня і можуть бути продовжені після закінчення 30-денного терміну за згодою сторін.

Згідно з повідомленням, делегації Росії та США домовилися про те, що під удари в період "тиші" не повинні потрапляти:

нафтопереробні заводи;

трубопроводи, сховища та насосні станції;

електростанції (включаючи атомні), підстанції, трансформатори та розподільники;

греблі ГЕС.

Згідно з заявою Кремля, при порушенні мораторію інша сторона має право вважати себе вільною від зобов’язань.

До цієї угоди вже зараз є питання. Так росіяни кажуть, що договір набув чинності 18 березня, тоді як в Україні говорять про 25 березня. Зокрема, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що представники країни-агресора вже зараз намагаються перекрутити домовленості.

"Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі раніше оприлюднили інформацію про підсумки переговорів з українською та російською делегаціями. Примітно, що жодних дат щодо того, коли почалося "енергетичне перемир’я", там не вказували.