З дощами та температурними гойдалками: синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня

Чого українцям чекати від погоди до кінця робочого тижня

В Україні до кінця робочого тижня зберігатиметься відносно тепла погода. Однак через періодичні опади протягом дня можливі помітні температурні коливання.

Про це розповів "Телеграфу" відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич. За його словами, через дефіцит опадів у південних та східних областях зберігатиметься висока, а в деяких місцях і надзвичайна пожежна небезпека.

Через це, а також через аномально теплий квітень, він закликає не розводити багаття в лісових масивах, і не допускати поширення вогню в екосистемах.

"8 травня у зв’язку з нестійкою та дощовою погодою вдень температура повітря коливатиметься в діапазоні +14…+20°С, вночі +7…+12°С. 9 та 10 травня в умовах антициклональної циркуляції, вночі температура знизиться до +2… +9°С, днем виявиться в межах +15…+22°С", — каже синоптик.

Він зазначає, що до кінця першої декади травня в Україні зберігатиметься відносно тепла погода із періодичними дощами. Однак до її кінця спостерігатиметься тенденція до зниження температури, що буде особливо помітно у північних, східних та центральних областях.

Також він нагадує, що заморозки на початку травня спостерігаються практично щороку, тому аномалією це вважати не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що найближчим часом в Україну прийдуть зливи та невеликі морози.