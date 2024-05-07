С дождями и температурными качелями: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца рабочей недели

Чего украинцам ждать от погоды до конца рабочей недели

В Украине до конца рабочей недели будет сохраняться относительно теплая погода. Однако из-за периодических осадков, в течение дня возможны заметные температурные колебания.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, из-за дефицита осадков в южных и восточных областях будет сохраняться высокая, а в некоторых местах и чрезвычайная пожарная опасность.

Из-за этого, а также из-за аномально теплого апреля, он призывает не разводить костры в лесных массивах, и не допускать распространения огня в экосистемах.

"8 мая в связи с неустойчивой и дождливой погодой днём температура воздуха будет колебаться в диапазоне +14…+20°С, ночью +7…+12°С. 9 и 10 мая в условиях антициклональной циркуляции, ночью температура снизится до +2…+9°С, днём окажется в пределах +15…+22°С", — говорит синоптик.

Он отмечает, что до конца первой декады мая в Украине будет сохраняться относительно теплая погода с периодическими дождями. Однако к ее концу будет наблюдаться тенденция к снижению температуры, что будет особенно заметно в северных, восточных и центральных областях.

Также он напоминает, что заморозки в начале мая наблюдаются практически ежегодно, а потому аномалией это считать нельзя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ближайшее время в Украину придут ливни и небольшие морозы.