Усик — Ф’юрі 2: відео бою

Український боксер вдруге переміг "Циганського короля"

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу зустрілися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та колишній чемпіон Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Усику одноголосно — 116-112 (тричі). Про це повідомляє "Телеграф".

Повне відео бою Усик — Ф'юрі 2

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також ознайомитися з підсумковими записками суддів.

До слова, у першому поєдинку Усик — Ф’юрі, який також пройшов у Ер-Ріяді, Олександр роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі.

Зазначимо, на вечорі боксу у Саудівській Аравії виступили четверо українців. Раніше у 10-раундовому поєдинку андеркарда українець Андрій Новицький захистив свій титул у надважкій вазі. Потім Даніель Лапін переміг небитого француза, завоювавши другорядний чемпіонський пояс. Крім того, українець Сергій Богачук здобув дострокову перемогу над представником Великої Британії.