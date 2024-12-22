Україну серед зими накрило аномальне тепло: синоптик розповів, коли повернеться мороз

Не поспішайте ховати теплі речі

У другій половині грудня в Україну прийшло аномальне потепління, і в деяких регіонах температура повітря може піднятися навіть вище за 10 градусів. Однак це ненадовго, і вже за лічені дні знову похолодає.

Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, повітря почало прогріватися в Україні з 21 грудня, і ця тенденція спостерігатиметься до 25 числа, — по країні вдень очікується в середньому 2-8 градусів тепла, тоді як у Криму та південних областях місцями може бути тепло до 10-14 градусів вище за нуль.

Але вже з четверга, 26 грудня, температура знову піде на спад. Вдень синоптики обіцяють від -3 до 3 градусів, тоді як уночі температура може опуститися до -7 градусів. У високогірних районах і вдень, і вночі очікується мороз до -10 градусів. Не зачеплять морози лише Одеськк область та Крим — там до кінця року обіцяють плюсову температуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні може випасти сніг на Новий рік.