Європа допоможе отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло: покрокова інструкція

Міжнародний реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій збитків.

У квітні в Гаазі було запущено міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), над створенням якого українська сторона тривалий час працювала разом із західними партнерами. На сьогодні до реєстру приєдналися 43 держави та Європейський Союз. Реєстр вважається першою складовою міжнародного компенсаційного механізму, через який Росію хочуть змусити заплатити за скоєне.

"Телеграф" розповідає, хто і як може подати заяву до реєстру, та чи чекати виплат найближчим часом.

1 — Хто може подати заяву

Як роз’яснило у відповідь на запит "Телеграфу" Міністерство юстиції України, на сьогодні подати заяву можна за першою категорією А3.1 "Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна".

Наразі подання заяв доступне для фізичних осіб, громадян України, які є власниками житлової нерухомості, та право власності на майно яких зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), а також які вже отримали акт обстеження комісією об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Відповідь Мін'юсту на запит "Телеграфу"

"Подання заяв буде відкрите невдовзі і для інших власників житлової нерухомості, в тому числі для тих, хто не має відповідного акту, не звертався за допомогою через програму "єВідновлення" або тих, чиє майно з об’єктивних причин не зареєстроване в ДРРП.

Така можливість також буде надана власникам житла, яке знаходиться чи знаходилось на тимчасово окупованих територіях та територіях, де тривають активні бойові дії", — роз’яснює Мін’юст.

Для того, щоб заяви були внесені до реєстру, вони повинні стосуватися збитків, які:

були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше;

були завдані на території України, в межах її міжнародно-визнаних кордонів;

були спричинені міжнародно-протиправними діями РФ в Україні або проти України.

Очікується, що інші категорії реєстру будуть запущені протягом 2024 року. Загалом він прийматиме заяви щодо більш ніж 40 категорій збитків. Йдеться, зокрема, про загибель людей, катування, сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, довкіллю.

Заяви прийматимуть від постраждалих фізичних, юридичних осіб та в цілому держави Україна.

2 — Як подати заяву власникам пошкодженого житла

Усі заяви подаються через мобільний застосунок "Дія". Незабаром зробити це можна буде й через вебпортал www.diia.gov.ua.

Для того, щоб подати заяву, потрібно у застосунку перейти в розділ "Сервіси", обрати "Відшкодування збитків" та заповнити інформацію про себе, своє житло та право власності на нього, а також інформацію про те, що спричинило руйнування та характер пошкодження або знищення.

Якщо маєте, додайте інформацію про вартість житла або про те, скільки витратили на його відновлення. Багато інформації "Дія" підтягне самостійно з інших реєстрів та баз даних – ви зможете її переглянути та уточнити. Ви також зможете додати інші докази, які підтверджують право власності та шкоду, завдану майну – документи, фотографії, звіти.

Згодом подати заяву зможуть і ті, хто не користується "Дією". Механізм, необхідний для цього, розробляється і невдовзі буде доступний.

Після подання заяви, команда реєстру перевірить чи ваша заява відповідає всім необхідним критеріям, і якщо так – ухвалить рішення про внесення заяви до реєстру. Це займе певний час. У "Дії" ви зможете перевіряти статус заяви, доповнити, якщо з’являться нові докази, або ж відкликати її.

Важливо: подача звернення до реєстру не означає автоматичне отримання виплат. Реєстр не присуджуватиме вам компенсацію – це завдання компенсаційного механізму, який поки що не створено.

Нині триває робота над підготовкою разом із міжнародними партнерами правового інструменту, на основі якого створять компенсаційну комісію, що й присуджуватиме постраждалим українцям виплати.

"Подаючи свої заяви, заявники повинні розуміти і прийняти той факт, що створення компенсаційного механізму займе певний час, а оскільки це складний багатосторонній процес, то неможливо прогнозувати його строки", — наголошує команда реєстру.

Основна функція реєстру – максимально зібрати інформацію про те, що сталося в Україні. Провести облік усіх прийнятних заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії РФ, а також доказів, що лежать в основі таких заяв.

Ознайомитися з усією інформацією щодо реєстру можна на офіційному сайті https://rd4u.coe.int/uk/.

3 — Звідки братимуть гроші

Позиція України полягає в тому, щоб через міжнародний компенсаційний механізм спрямувати на відбудову інфраструктури та відшкодування заморожені російські активи. Мова про близько 282 мільярдів доларів заблокованих на Заході активів російського Центрального банку.

На міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливості та варіантів конфіскації цих активів, однак наразі остаточного рішення не ухвалено. Й спрогнозувати, коли це станеться, неможливо. Більше про проблему читайте у матеріалі "Телеграфу" "Мільярди Путіна на оборону та відбудову України: чи наважиться Захід передати Києву заморожені російські активи".