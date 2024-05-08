Европа поможет получить компенсацию за разрушенное во время войны жилье: пошаговая инструкция

Международный реестр убытков будет принимать заявления о более чем 40 категориях убытков.

В апреле в Гааге был запущен международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины (RD4U), над созданием которого украинская сторона долгое время работала вместе с западными партнерами. На сегодняшний день к реестру присоединились 43 государства и Европейский Союз. Реестр считается первой составляющей международного компенсационного механизма, по которому Россию хотят заставить заплатить за содеянное.

"Телеграф" рассказывает, кто и как может подать заявление в реестр, и ждать ли выплат в ближайшее время.

1 — Кто может подать заявление

Как разъяснило в ответ на запрос "Телеграфа" Министерство юстиции Украины, на сегодняшний день подать заявление можно по первой категории А3.1 "Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества".

Подача заявлений доступна для физических лиц, граждан Украины, которые являются собственниками жилой недвижимости, и право собственности на имущество которых зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРПНИ), а также уже получившие акт обследования комиссией объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ.

Ответ Минюста на запрос "Телеграфа"

"Подача заявлений будет открыта вскоре и для других собственников жилой недвижимости, в том числе для тех, кто не имеет соответствующего акта, не обращался за помощью через программу "єВідновлення" или тех, чье имущество по объективным причинам не зарегистрировано в ГРПНИ.

Такая возможность также будет предоставлена владельцам жилья, которое находится или находилось на временно оккупированных территориях и территориях, где продолжаются активные боевые действия", — разъясняет Минюст.

Для того чтобы заявления были внесены в реестр, они должны касаться ущерба, который:

был нанесен 24 февраля 2022 или позже;

был нанесен на территории Украины, в пределах ее международно признанных границ;

был вызван международно-противоправными действиями РФ в Украине или против Украины.

Ожидается, что другие категории реестра будут запущены в течение 2024 года. В целом он будет принимать заявления о более чем 40 категориях ущерба. Речь идет, в частности, о гибели людей, пытках, сексуальном насилии, а также телесных повреждениях, принудительном перемещении и принудительном переселении лиц, потере имущества и дохода, повреждении критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущербе, нанесенном историко-культурному наследию, окружающей среде.

Заявления будут приниматься от пострадавших физических, юридических лиц и в целом государства Украины.

2 — Как подать заявление владельцам поврежденного жилья

Все заявления подаются через мобильное приложение "Дія". В скором времени сделать это можно будет и через веб-портал www.diia.gov.ua.

Для того, чтобы подать заявление, нужно в приложении перейти в раздел "Сервисы", выбрать "Возмещение ущерба" и заполнить информацию о себе, своем жилье и праве собственности на него, а также информацию о том, что повлекло за собой разрушение и характер повреждения или уничтожения.

Если у вас есть, добавьте информацию о стоимости жилья или о том, сколько потратили на его восстановление. Много информации "Дія" подтянет самостоятельно из других реестров и баз данных – вы сможете ее просмотреть и уточнить. Вы также сможете добавить другие доказательства, подтверждающие право собственности и ущерб, причиненный имуществу – документы, фотографии, отчеты.

Впоследствии подать заявление смогут и те, кто не пользуется приложением "Дія". Механизм, необходимый для этого, разрабатывается и скоро будет доступен.

После подачи заявления, команда реестра проверит, соответствует ли ваше заявление всем необходимым критериям, и если да – примет решение о внесении заявления в реестр. Это займет некоторое время. В "Дії" вы сможете проверять статус заявления, дополнить, если появятся новые доказательства, или отозвать его.

Важно: подача заявления в реестр не означает автоматическое получение выплат. Реестр не будет присуждать вам компенсацию – это задача компенсационного механизма, который пока не создан.

Сейчас идет работа над подготовкой вместе с международными партнерами правового инструмента, на основе которого создадут компенсационную комиссию, которая и будет присуждать пострадавшим украинцам выплаты.

"Подавая свои заявления, заявители должны понимать и принять тот факт, что создание компенсационного механизма займет определенное время, а поскольку это сложный многосторонний процесс, невозможно прогнозировать его сроки", — отмечает команда реестра.

Основная функция реестра – максимально собрать информацию о том, что произошло в Украине. Провести учет всех приемлемых заявлений о возмещении ущерба, потерь или вреда, причиненного вследствие агрессии РФ, а также доказательств, лежащих в основе таких заявлений.

Ознакомиться со всей информацией о реестре можно на официальном сайте https://rd4u.coe.int/ru/.

3 — Откуда будут брать деньги

Позиция Украины состоит в том, чтобы через международный компенсационный механизм направить на восстановление инфраструктуры и возмещение замороженные российские активы. Речь об около 282 миллиардах долларов заблокированных на Западе активов российского Центрального банка.

На международном уровне продолжаются дискуссии о возможности и вариантах конфискации этих активов, однако окончательное решение пока не принято. И спрогнозировать, когда это произойдет, невозможно. Больше о проблеме читайте в материале "Телеграфа" "Миллиарды Путина на оборону и восстановление Украины: решится ли Запад передать Киеву замороженные российские активы".