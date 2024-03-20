Компенсація на оформлення документів: жителі якого регіону отримають грошову допомогу

Заявнику треба заповнити онлайн-форму

Благодійні організації продовжують здійснювати грошові виплати. Одна з європейських неурядових громадських організацій планує надати фінансову підтримку переселенцям Бердянського району та місцевим жителям регіону.

Як мовиться на сайті Zayava, вона надаватиметься для покриття фінансових витрат. У розмір грошової допомоги входитимуть компенсаційні виплати на 5 послуг.

Хто може отримати грошову допомогу

Допомога видається для компенсації за такі послуги:

оформлення юридичної документації;

відновлення втрачених документів;

встановлення спадщини та права на власність;

транспортні витрати в медичні установи або до місця надання юридичних послуг;

державні збори або мита під час оформлення юридичних документів.

Жителі Бердянського району можуть отримати грошову допомогу на витрати, зазначені вище, якщо їх буде підтверджено документально.

Де можна подати заяву та отримати допомогу

Зареєструватися, щоб отримати компенсацію можна двома способами:

зателефонувати за номером 050 142 04 84 з понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години;

заповнити онлайн-форму за цим посиланням.

Потрібно буде вказати такі дані:

прізвище та ім’я заявника,

контактні дані,

коротке пояснення чому необхідна матеріальна компенсація.

Якщо з'являться запитання, то відповідь на них можна дізнатись, зателефонувавши за номером 050 142 04 84.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сім'ї з дітьми отримуватимуть протягом півроку по 1100 гривень.