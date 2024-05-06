Чи можливо виплатити 40 тисяч? Нардепка розповіла, наскільки реальним є підвищення зарплати вчителям

Брати півтори ставки ніхто не зможе

В Україні активно обговорюють тему підвищення заробітної плати вчителям до 40 тисяч гривень після перемоги. Про те, чи це реально розповіла народна депутатка, секретар комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

За її словами, владі доведеться залучати кошти з-за кордону. Своїми думками з цього приводу Наталія Піпа поділилася в інтерв’ю "Телеграфу" "Батьки змінять свою думку: членкиня освітнього комітету ВР про трансформацію шкіл, реформу вишів і зарплати вчителям".

На прохання журналіста пояснити, звідки взялася така цифра і чи взагалі вона реальна, депутатка відповіла: "Де шляхи зростання, я не знаю, хіба що будемо залучати кошти з-за кордону. Ми на освіту витрачаємо 7% ВВП. Це дуже високий відсоток порівняно з більшістю країн, але проблема в тому, що у нас ВВП низький в абсолютних величинах. Тож я не бачу, де є можливість додаткового зростання зарплати без залучення коштів з-за кордону. Спроможності державного бюджету платити 40 тисяч гривень кожному вчителю я не бачу".

Згідно з даними МОН, до середньої зарплати молодого вчителя на 2023 рік входить посадовий оклад 5,7 тис. грн і надбавки за престижність праці та за вислугу років — 1,9 тис. грн (разом). Тобто загалом 7,6 тис. грн. Тоді як середня зарплата в країні — 13,4 тис. грн. Тобто майже вдвічі вища.

Нагадаємо, що минулого літа міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував комплексну освітню реформу. В її рамках рохглядається й підвищення заробітної платні освітян. Її рівень залежатиме від кваліфікації та реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, вже не буде основним показником, як було раніше.

За словами члена Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина, зараз у державі найнижча кількість годин на вчительську ставку серед країн Європи — 18. Обговорюється перехід до 36 годин. Тому брати півтори ставки ніхто не зможе.

Раніше "Телеграф" повідомив, які рекомендації надало МОН, щоб допомогти українським дітям з-за кордону повернутися до українських шкіл.