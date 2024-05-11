Щодня проти ухилянтів відкривають до 10 судових справ: у яких випадках реальний термін можуть замінити умовним

Адвокати розповіли, що допомагає ухилянтам уникнути позбавлення волі

Після того як в Україні ухвалили новий закон про мобілізацію, покарання для ухилянтів стали жорсткішими. Кількість кримінальних справ проти тих, хто ховається від ТЦК, зростає.

Про це hromadське дізналося в адвокатів. Деяким ухилянтам загрожує реальний тюремний термін, а деякі відбуваються умовними термінами.

За словами військової адвокатки Олени Хоменки, у день кримінальні справи заводять щонайменше на 5-10 людей.

"Чому справ стає більше — тому, що армія з професійно-контрактної трансформується у загальнонаціональну. Все більше людей мобілізуються, і пропорційно зростає кількість тих, хто від цього обов’язку ухиляється", — сказав адвокат Володимир Романчук.

Якщо взяти 30 кримінальних справ щодо ухилянтів, які були передані до суду за останній місяць, то у 23 із них суд ухвалив призначити випробувальний термін на 1–1,5 року. Ситуація у всіх схожа: проходження ВЛК, визнання придатним до служби, а потім ігнорування бойової повістки. Пом’якшувальною обставиною завжди виступало каяття ухилянтів.

Але в деяких кримінальних провадженнях є й обтяжувальні обставини — фізичний опір, невизнання вини, судимість та повторюваність порушення. У цьому випадку ухилянту з великою ймовірністю загрожує реальний тюремний термін від 3 до 5 років (ст. 366 ККУ).

Також "Телеграф" розповідав, що штрафи для ухилянтів збільшили в Україні. Верховна Рада підтримала законопроєкт.