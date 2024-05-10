Підступна водойма: ДПСУ назвала кількість ухилянтів, які потонули у Тисі за два роки війни

Холодна вода і стрімка течія майже не залишають шансів на виживання

З початку повномасштабної війни в річці Тиса на Закарпатті, де нещодавно виловили тіла шести чоловіків, потонули 28 українців. Якщо брати загальну кількість загиблих на цій ділянці кордону, то кількість жертв зростає до 35.

Гірська місцевість біля річки є важкодоступною, тому подолати її може не кожен. Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Вже зафіксовано у річці Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. Скоріше за все — це ті, хто намагалися втекти, а напрямком для цього вибрали для себе лінію кордону по річці Тиса. Якщо сюди додати важкодоступні гірські місцевості або інші ділянки кордону — то це вже понад 35 випадків", — сказав Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що чоловіки гинуть через те, що у них не вистачає сил переплести річку. Там є підступні ділянки, і якщо неправильно діяти, то можна потонути.

Річка на Закарпатті дуже підступна для плавців

Зазначимо, з початку повномасштабної війни деякі чоловіки мобілізаційного віку намагаються втекти за кордон. Для цього обирають різні способи, зокрема і через гірську річку Тиса. Через неї можна незаконно втекти у дві країни — Румунію та Угорщину.

Раніше "Телеграф" писав 5 причин не тікати з України через Тису. У неї дуже холодна вода, стрімка течія, глибоке дно, а на мілині гостре каміння. Це не усі сюрпризи річки.