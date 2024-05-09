Зеленський підписав закон про продовження мобілізації та воєнного стану: до якої дати

Дію воєнного стану в Україні вже продовжували понад 10 раз

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Напередодні за ці документи проголосувала Верховна Рада.

Про це йдеться у картках відповідних законів на офіційному сайті Верховної Ради. Так, президент підписав закон №11235 про продовження строку проведення загальної мобілізації, а також закон №11234 про продовження воєнного стану.

Згідно з документами, мобілізація та воєнний стан продовжені ще на 90 днів, до 11 серпня 2024 року. Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії дію відповідних заходів продовжено вже 11-й раз.

Воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством строком.

Раніше "Телеграф" писав, що з 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про посилення мобілізації, згідно з яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У ньому також є зміни стосовно військового обов'язку жінок.