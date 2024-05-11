Каждый день против уклонистов открывают до 10 судебных дел: в каких случаях реальный срок могут заменить условным

Адвокаты рассказали, что помогает уклонистам избежать лишения свободы

После того как в Украине приняли новый закон о мобилизации, наказания для уклонистов стали жестче. Количество уголовных дел против тех, кто прячется от ТЦК, увеличивается.

Об этом hromadske узнало у адвокатов. Некоторым уклонистам грозит реальный тюремный срок, а некоторые отделываются условными сроками.

По словам военного адвоката Елены Хоменко, в день уголовные дела заводят по меньшей мере на 5-10 людей.

"Почему дел становится больше — потому что армия из профессионально-контрактной трансформируется в общенациональную. Все больше людей мобилизуются, и пропорционально растет количество тех, кто от этой обязанности уклоняется", — сказал адвокат Владимир Романчук.

Если взять 30 уголовных дел по уклонистам, которые были переданы в суд за последний месяц, то в 23 из них суд постановил назначить испытательный срок на 1–1,5 года. Ситуация у всех похожая: прохождение ВЛК, признание годным к службе, а после — игнорирование боевой повестки. Смягчающим обстоятельством во всех случаях выступало раскаяние уклонистов.

Но в некоторых уголовных производствах есть и отягчающие обстоятельства — физическое сопротивление, непризнание вины, судимость и повторяемость нарушения. В этом случае уклонисту с большой долей вероятности грозит реальный тюремный срок от 3 до 5 лет (ст. 366 УКУ).

Также "Телеграф" рассказывал о том, что штрафы для уклонистов увеличили в Украине. Верховная Рада поддержала законопроект.