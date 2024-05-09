"Не людожерів і маніяків": відомий військовий пояснив, чому мобілізація засуджених — вірне рішення

Мобілізація засуджених обов’язково має бути добровільною, адже служба у Збройних Силах України – не покарання, а конституційний обов’язок

Єдиний досвід збільшення чисельності армії, який Україна вже давно має запозичити в Росії, — це мобілізація засуджених громадян. Військові вже давно кажуть, що ці громадяни мають право спокутувати провину перед суспільством і державою не лише шляхом "відсидки".

Про це "Телеграфу" розповів офіцер ЗСУ, керівник благодійного фонду "Мир і Ко" Мирослав Гай у матеріалі "На фронт пустять не всіх. Чи допоможе Україні мобілізація ув’язнених і чим це відрізняється від ПВК Вагнер".

За його словами, такий спосіб дозволить заповнити нестачу у підрозділах, але й знизить навантаження на пенітенціарну службу.

"Звісно, ми не можемо сліпо повторювати дії росіян, зганяючи на фронт ґвалтівників і людожерів. Крім того, мобілізація засуджених дійсно обов’язково повинна бути добровільною, адже служба в Збройних Силах України – не покарання, а конституційний обов'язок", — зазначив Гай.

Він також додав, що сама ідея є правильною. Замість за державні кошти роками утримувати в’язнів, які можуть принести користь країні, краще дати їм шанс виконати свій конституційний обов’язок.

"Мені відомі випадки, коли ув’язнені писали звернення з проханням мобілізувати їх, але отримували відмову", — підсумував Мирослав Гай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 травня було ухвалено в цілому законопроєкт про мобілізацію засуджених. Для деяких категорій людей, які відбувають покарання, не було введено можливості мобілізуватись.