Повноваження поліції зміняться з 18 травня: що передбачає новий закон про мобілізацію

Поліцейські матимуть доступ до реєстру "Оберіг"

У суботу, 18 травня, набуде чинності закон про мобілізацію, який передбачає зміну повноважень не тільки для працівників ТЦК та СП. Також вони торкнуться й поліції.

Про це пише Судово-юридична газета. Зазначається, що одним з нових повноважень буде перевірка в особи військового квитка.

У тексті закону зазначається, що чоловіки 18-60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу не лише ТЦК, але й поліцейських. Також аналогічні повноваження мають прикордонники у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску.

Ба більше, працівники поліції, крім військово-облікового документа, можуть вимагати показати документ, який посвідчує особу.Але особа повинна пред’явити військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, "у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах".

Перевірка документів представники ТЦК або поліцію матимуть право фіксувати на фото або відео. Також вони можуть використовувати програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Тож поліцейські також зможуть перевірити через цей реєстр, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка. Дату та статус вручення повістки буде відображено в "Оберезі", як раніше пояснювали у Міністерстві оборони. Відповідно поліцейський також буде бачити в Реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи.

Також вносяться зміни стосовно формування інформаційних ресурсів поліцією. Передбачається, що поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС стосовно осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК.

Поліцейські, згідно з новим законом, матимуть право затримувати та доставляти осіб до ТЦК. За зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК, а також здійснює адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто, порушення правил військового обліку та мобілізації).

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб, який було ухвалено у першому читанні 10 квітня, прийняли в цілому. "За" проголосували 279 нардепів.