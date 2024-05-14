"Жити на зарплату депутата в Києві неможливо": у Раді пожалілися на нардепську долю

Мандат нардепа став тягарем

У Верховній Раді є народні депутати, які хочуть покинути парламент. Для цього існує декілька причин.

Про це "Телеграфу" розповіли деякі народні депутати. За словами одного з нардепів від "Слуги народу", на початку каденції від депутатів вимагалось небагато — голосувати за указкою згори. Цього вистачало для прийняття рішень, оскільки була монобільшість.

"Зараз фракція "Слуга народу" дещо дефрагментувалась, але глобально є можливості зібрати необхідні 225 голосів, під'єднавши інші фракції", — говорить інший депутат з провладної партії.

Також не під запис він визнає, що далеко не всі з депутатів здатні писати закони й в цілому брати на себе відповідальність. Втім, покинути парламент хочуть представники не лише "Слуги народу". Є охочі й з інших фракцій.

Своєю чергою співрозмовник з опозиції зазначив, що зараз депутатство створює багато дискомфорту. За його словами, закон про ПЕПів (політично значущих осіб. — Ред.), кримінальні справи, відсутність реальних шансів на щось впливати — це лише верхівка айсберга.

"Ви ж розумієте, що жити в Києві на зарплату депутата неможливо. Плюс до того, ми їздимо за кордон власним коштом. А потім прийде НАЗК й запитає, звідки гроші", — підкреслив народний обранець.

Скільки отримують народні депутати

Варто зазначити, що в Україні з січня 2024 року зросли зарплати народним депутатам через перегляд прожиткового мінімуму. Так, голова Верховної Ради отримує 36 336 гривень, його перший заступник – 34 822 гривні, заступник – 33 308 гривень, голова комітету – 31 794 гривні, член комітету – 30 280 гривень.

Водночас окрім самої зарплати депутати отримають кошти на компенсацію діяльності, гроші на оренду квартири, а іноді — премії за інтенсивність. Кожен народний депутат, який не має власного житла в Києві, має право на компенсацію вартості оренди. За рік платять 237 тисяч гривень. Також 7,5 тисяч гривень на місяць нардеп може отримати за компенсацію витрат на виконання депутатських обов'язків.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що фракція "Слуга народу" близька до остаточної деорганізації. Бажання скласти мандати через відсутність мотивації висловили вже кілька десятків народних депутатів.