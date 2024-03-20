УП: "Слуга народу" тріщить по швах, нардепи масово хочуть скласти мандати — причина незвичайна

Є три причини, через які депутати схиляються до такого рішення

Фракція "Слуга народу" близька до остаточної деорганізації. Бажання скласти мандати через відсутність мотивації висловили вже кілька десятків народних депутатів.

Нині де-юре у "Слузі народу" 235 нардепів. Проте з тих, хто регулярно відвідує засідання та бере участь у голосуваннях – 170-180. Інші або пропускають засідання, або відкрито відкололися, як 17 депутатів групи Разумкова. Про це пише "Українська правда".

"Між Офісом президента і парламентом є непорозуміння. ОП зневажає парламент. Вони думають, що "слуги" голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів. І що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли. Тому стара модель взаємодії уже не працює. Потрібно щось змінювати", — сказав співрозмовник "УП".

За його словами, по-перше, усі втомилися від війни, а по-друге, з’явилося багато жорстких обмежень.

"Наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі й тому не бачать своєї ролі в Раді та сенсу бути там", — сказало джерело.

Один із "Слуг народу" сказав, що деякі народні обранці розглядають інші посади, бо "їм треба годувати сім’ю".

"Умовно кажучи, приходить депутат і каже: "Пустіть мене. Мені пропонують менеджерську посаду на заводі та зарплату у 8 тисяч доларів. Мені треба годувати сім’ю і якось розвиватися". І такі розмови я вже багато разів слухав", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2024 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 17 нардепів хочуть скласти мандат. При цьому він додав, що в інших фракціях є також люди, які хочуть піти.