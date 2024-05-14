Кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради, — джерела

Зараз мандат — швидше тягар

Близько 40 народних депутатів мають бажання скласти мандати та покинути стіни парламенту, однак наразі їх "не відпускають". Враховуючи, що офіційно у Верховній Раді зараз є лише 402 депутати, то виходить, що кожен десятий хотів би піти.

Таку інформацію "Телеграфу" повідомило джерело в депутатському корпусі. За словами співрозмовників, причин такого небажання одразу декілька.

"Депутати не відчувають свою важливість. Якщо раніше депутат це було щось дійсно вагоме, цей статус давав якісь можливості, то зараз мандат — швидше тягар", — зізнається народний депутат від "Слуги народу".

За його словами, на початку каденції від депутатів вимагалось небагато — голосувати за указкою згори. І цього вистачало для прийняття рішень, оскільки була монобільшість.

"Зараз фракція "Слуга народу" дещо дефрагментувалась, але глобально є можливості зібрати необхідні 225 голосів, під'єднавши інші фракції", — говорить інший депутат з провладної партії.

Не під запис він визнає, що далеко не всі з депутатів здатні писати закони й в цілому брати на себе відповідальність. Втім, покинути парламент хочуть представники не лише "Слуги народу". Є охочі й з інших фракцій.

"Закон про ПЕПів, кримінальні справи, відсутність реальних шансів на щось впливати — це лише верхівка айсберга. Ви ж розумієте, що жити в Києві на зарплату депутата неможливо. Плюс до того, ми їздимо за кордон власним коштом. А потім прийде НАЗК й запитає, звідки гроші. Зараз депутатство створює багато дискомфорту", — сказав співрозмовник з опозиції.

Нагадаємо, що напочатку квітня у матеріалі "Телеграфу" також підіймалась тема можливого скорочення кількості депутатів. Тоді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що "якщо почати всіх відпускати, то парламент втратить свою легітимність".