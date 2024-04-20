Недоторканність подіє? Чи можуть мобілізувати авто нардепів, коментує військовий адвокат

Українці висловлюють думку, що депутати першими мали б поділитись своїми авто для армії

Згідно з новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", впроваджується військово-транспортний обов’язок. Простими словами — у громадян та підприємств/організацій можуть мобілізувати автомобілі, які підходять для ЗСУ. Багато хто вважає, що першими мають показати приклад народні обранці.

Чи можуть мобілізовувати авто депутатів, пояснила у коментарі "Телеграфу" Тетяна Книш, військова адвокатка об’єднання "Актум". За її словами, у новому законі немає прямої заборони для мобілізації автомобілів народних обранців.

В інших нормативно-правових актах, які регулюють діяльність народних депутатів Верховної Ради, також немає такої заборони. Тому, зазначає Тетяна Книш, попри недоторканість, народні обранці можуть підпасти під дію мобілізації ТЗ.

Так, народні депутати не можуть бути мобілізованими до війська, але під статтю щодо дії військово-транспортного обов’язку це не може поширюватись. За її словами, у новому законі чітко вказано: якщо у громадянина (а нардеп передусім є громадянином України) є понад 1 транспортний засіб, його можуть відібрати для військових потреб. І численні машини депутатів у тому числі.

Тому нардеп також повинен виконувати свій обов’язок перед державою, поділившись зайвим автомобілем. А автопарк у представників народовладдя в Україні, м’яко кажучи, великий.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Українців налякали мобілізацією авто: хто з депутатів міг би поділитись своїми машинами.