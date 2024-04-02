Нардепи масово хочуть йти, проте це зробити не так просто: "Телеграф" дізнався цікаві деталі з Ради

В парламенті діє неформальна домовленість

Після початку повномасштабного вторгнення сталося різке скорочення кількості народних депутатів. Станом на 1 квітня 2024 року в парламенті офіційно зареєстрований 401 нардеп, проте немало з них хотіли б припинити свої повноваження (лише у фракції "Слуга народа" таких 17), однак можливостей для добровільного складання мандату все менше.

Багато з тих, хто хотів би залишити посаду народного депутата, мають на це особисті причини, проте, як пояснив "Телеграфу" один з впливових представників "Слуги народу", "треба працювати за тих обставин, що склались". Практично в кожній фракції чи депутатській групі є парламентарі, які заявляють про своє бажання піти, проте писати заяви вони не поспішають. Навіть в СН є звернення лише від одного депутата-мажоритарника В’ячеслава Медяника, який хоче піти через стан здоров’я. Тепер його прохання має проголосувати парламент.

"Але його теж не сильно хочуть відпускати. Є питання щодо справжності його діагнозу", — говорить джерело "Телеграфу" у СН.

При цьому Медяник пропускає засідання та відповідно не отримує депутатську зарплату. Однак якщо парламент підтримає складання ним мандату, 27 округ Дніпра втратить свого представника в Раді. Адже проведення виборів під час воєнного стану неможливе.

Для захисту від масового відходу нардепів, в парламенті діє неформальна домовленість: відпустити можуть лише тих, у кого смертельне захворювання, наприклад, онкологія. Або за умови, що парламентар самостійно знайде 226 голосів на підтримку складання ним мандату.

"Та зібрати не так просто. Це можливо, якщо депутат авторитетний або є головою комітету. Наприклад, (голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики — Ред.) Данило Гетманцев голоси для себе зможе зібрати. Але рядові якісь люди навряд чи, тому що вони не знають половину парламенту. Крім того, можна заблокувати процедуру, просто не виносячи голосування в зал. Нам це невигідно", — пояснив співрозмовник.

Детальніше читайте в статті "Телеграфа": Депутати хочуть тікати, а Арахамія п'є каву з Порошенком. Що прямо зараз відбувається в Раді

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня 2023 року Верховна Рада позбавила мандатів трьох нардепів, які самі виявили бажання достроково припинити парламентську діяльність. Саме тоді кількість нардепів досягла 401.