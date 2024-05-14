"Жить на зарплату депутата в Киеве невозможно": в Раде пожаловались на нардепскую судьбу

Мандат нардепа стал обузой

В Верховной Раде есть народные депутаты, которые хотят покинуть парламент. Для этого есть несколько причин.

Об этом "Телеграфу" рассказали некоторые народные депутаты. По словам одного из нардепов от "Слуги народа", в начале каденции от депутатов требовалось немного — голосовать по указке сверху. Этого хватало для принятия решений, поскольку было монобольшинство.

"Сейчас фракция "Слуга народа" несколько дефрагментировалась, но глобально есть возможности собрать необходимые 225 голосов, подключив другие фракции", — говорит другой депутат из провластной партии.

Также не под запись он признает, что далеко не все депутаты способны писать законы и в целом брать на себя ответственность. Впрочем, покинуть парламент хотят представители не только "Слуги народа". Есть желающие и из других фракций.

В свою очередь собеседник из оппозиции отметил, что сейчас депутатство создает много дискомфорта. По его словам, закон о ПЭПах (политически значимых лицах. — Ред.), уголовные дела, отсутствие реальных шансов на что-то влиять — это только верхушка айсберга.

"Вы же понимаете, что жить в Киеве на зарплату депутата невозможно. Плюс к тому, мы ездим за границу за свой счет. А потом придет НАПК и спросит, откуда деньги", — подчеркнул народный избранник.

Сколько получают народные депутаты

Следует отметить, что в Украине с января 2024 года выросли зарплаты народным депутатам из-за пересмотра прожиточного минимума. Так, председатель Верховной Рады получает 36336 гривен, его первый заместитель — 34822 гривни, заместитель — 33308 гривен, председатель комитета — 31794 гривни, член комитета — 30280 гривен.

В то же время кроме самой зарплаты, депутаты получают средства на компенсацию деятельности, деньги на аренду квартиры, а иногда — премии за интенсивность. Каждый народный депутат, не имеющий собственного жилья в Киеве, имеет право на компенсацию стоимости аренды. В год платят 237 тысяч гривен. Также 7,5 тысячи гривен в месяц нардеп может получить за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что фракция "Слуга народа" близка к окончательной деорганизации. Желание сложить мандаты из-за отсутствия мотивации выразили уже несколько десятков народных депутатов.