Вибачатись потрібно правильно: чому треба забути про слово "вибачаюсь" в українській мові

Мовознавець пояснив, що не так зі словом "вибачаюсь"

Українці все частіше використовують при спілкуванні рідну мову. Але в їх мовленні все ще проскакують неправильні слова чи русизми. Навіть при спробі попросити вибачення.

Мовник Олександр Авраменко розповів, що слово "вибачаюсь" вживати неправильно. Воно не має жодного відношення до вибачень перед іншою людиною.

Експерт зазначив, що "сь" колись використовували у значенні "себе". Так і утворилися в українській мові слова "миюся" (мою себе), "одягаюся" (вдягаю себе) та інші. А слово "вибачаюсь" означає "вибачаю себе".

"Погодьтеся, справді нелогічно, коли людина сама себе прощає", — каже мовознавець.

Олександр Арваменко закликає уникати слова "вибачаюсь" і замість нього використовувати інші, правильні слова для вибачення:

Вибачте.

Пробачте.

Прошу вибачення.

Прошу пробачення.

Даруйте.

Перепрошую.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно прощатись українською мовою. Мало хто знав, але слова "поки" в ньому не існує.