Не ображайтеся, якщо вас порівнюють із "рожою": мовознавець пояснив, що означає це слово в українській мові

Значення цього слова не має нічого спільного із значенням у російській мові

В українській мові є слова, які схожі за написанням з іноземними, але мають кардинально різне значення. Одне з таких слів — "рожа". І на відміну від російської мови в українській воно зовсім не лайливе.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що означає слово "рожп" в українській мові й чому не потрібно ображатися, якщо вам його кажуть.

У російській мові "рожа" — це те ж саме, що й обличчя. Але це слово вживається зі зверхнім і навіть грубим відтінком, через що вважається лайкою.

В українській мові у слова "рожа" навпаки має дуже приємне значення — троянда чи мальва.

"Тобто "рожа" — це гарна квітка", — каже Олександр Авраменко.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно називати ягоди українською мовою. "Голубіку" та "крижовник" краще залишити росіянам.