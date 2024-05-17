Як правильно сказати українською "не по собі": відомий мовознавець дав відповідь

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Проте вони часто вживають фрази, запозичені з російської.

Зокрема, це стосується російського висловлювання "не по собі". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

Він пояснив, що так говорять, коли хочуть передати відчуття дискомфорту. За словами мовознавця, цю фразу вживати не варто.

Авраменко розповів, як замінити цю фразу українською мовою. Експерт зазначив, що є два відповідники: ніяково та ніяковіти.

Наприклад, ви можете сказати так: "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" або "Я зніяковів через різке зауваження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як потрібно правильно просити вибачення українською мовою. Та чому треба забути про слово "вибачаюсь" в українській мові.