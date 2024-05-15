А ви знаєте, що таке "кшталт"? Відомий мовознавець пояснив, звідки це слово взялося в українській мові

Українцям пояснили, як правильно говорити рідною мовою

В українській мові кожен хоч раз чув або використовував фразу "на кшталт чогось". Але мало хто замислювався над тим, що означає слово "кшталт" і звідки воно з’явилося українською мовою.

Мовознавець Олександр Авраменко дав відповіді на ці запитання. Також він пояснив, у яких випадках правильно вживати це слово.

Слово "на кшталт" не українського походження, тому і здається незвичним внаслідок великої кількості приголосних звуків. Це слово запозичене з німецької мови, у якій "gestalt" означає форму. В українській мові "кшталт" — це зовнішній вигляд чогось, або вдача/характер людини.

Словосполучення "на кшталт" означає "подібний до чогось" або "схожий на щось". А словосполучення "на свій кшталт" означає "на свій лад, по-своєму".

Наприклад: "Ми хотіли б чогось на кшталт дискусії, а не монотонної лекції" чи "Не треба розпорошувати свою індивідуальність, роби все на свій кшталт".

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