Прямо із СІЗО шукав кілера: СБУ запобігла замовному вбивству важливого свідка (фото)

Чоловіку було повідомлено про підозру

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству ключового свідка у кримінальній справі, де полковнику СБУ група рейдерів пропонувала хабар у розмірі 1 млн доларів. Один із них, до речі, і спланував убивство.

Відповідну інформацію було повідомлено 19 грудня у пресслужбі СБУ. Наголошується, що намагаючись підкупити чиновника, ділки сподівалися на його допомогу у рейдерському захопленні видобувної компанії у Вінницькій області.

"Про отриману пропозицію полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву, після чого фігурантів затримали. Утім, перебуваючи у слідчому ізоляторі, організатор злочинної групи спланував убивство головного свідка у цій справі. Таким чином він намагався уникнути покарання в суді", — йдеться у повідомленні.

Для реалізації свого плану фігурант справи почав підшукувати кілера. Для цього він звернувся за допомогою до заарештованих кримінальників, які перебували разом із ним у СІЗО. У них на волі були відповідні зв’язки.

Водночас рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема адресу його проживання та маршрути руху. За виконану "справу" замовник гарантував 50 тисяч доларів.

Співробітникам СБУ вдалося завчасно викрити плани фігуранта щодо вбивства на замовлення. Його незаконну діяльність та заблокували її на етапі підготовки до замовного вбивства.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, год. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (підготовка до скоєння вбивства на замовлення).

При цьому раніше його дії були кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі).

За новими фактами зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ спіймала підлітків, які підірвали відділення поліції на Київщині.