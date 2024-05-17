Не обижайтесь, если вас сравнивают с "рожей": языковед объяснил, что значит это слово в украинском языке
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Значение этого слова не имеет ничего общего со значением в русском языке
В украинском языке есть слова, которые похожи по написанию на иностранные, но имеют кардинально разное значение. Одно из таких слов — "рожа". И в отличие от русского языка в украинском оно совсем не ругательное.
Языковед Александр Авраменко объяснил, что значит слово "рожа" в украинском языке и почему не нужно обижаться, если вам его говорят.
В русском языке "рожа" — это то же самое, что и лицо. Но это слово употребляется с пренебрежительным и даже грубым оттенком, из-за чего считается ругательством.
В украинском же языке у слова "рожа" наоборот имеет очень приятное значение — роза или мальва.
"То есть "рожа" — это красивый цветок", — говорит Александр Авраменко.
Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть ягоды на украинском языке. "Голубіку" и "крижовнік" лучше оставить россиянам.