Не обижайтесь, если вас сравнивают с "рожей": языковед объяснил, что значит это слово в украинском языке

Значение этого слова не имеет ничего общего со значением в русском языке

В украинском языке есть слова, которые похожи по написанию на иностранные, но имеют кардинально разное значение. Одно из таких слов — "рожа". И в отличие от русского языка в украинском оно совсем не ругательное.

Языковед Александр Авраменко объяснил, что значит слово "рожа" в украинском языке и почему не нужно обижаться, если вам его говорят.

В русском языке "рожа" — это то же самое, что и лицо. Но это слово употребляется с пренебрежительным и даже грубым оттенком, из-за чего считается ругательством.

В украинском же языке у слова "рожа" наоборот имеет очень приятное значение — роза или мальва.

"То есть "рожа" — это красивый цветок", — говорит Александр Авраменко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть ягоды на украинском языке. "Голубіку" и "крижовнік" лучше оставить россиянам.