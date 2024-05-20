Бізнес заплатить за зруйновану енергосистему України - підвищено тарифи на електроенергію для підприємств

Чи вистачить цього кроку і що буде далі? "Телеграф" дізнався у експертів і власне бізнесу

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла нові граничні тарифи на електроенергію для бізнесу. Вони діятимуть з 1 червня.

Експерт ринку енергетики Геннадій Рябцев у коментарі "Телеграфу" зазначив, що ситуація була прогнозованою, і бізнес про це знав заздалегідь.

– Це очікуване рішення, воно відображає поточний стан української енергетики. Але ці витрати не дозволять повністю компенсувати витрати на відновлення генерації електроенергії. Публічно було оголошено цифру — нашій енергетиці нанесено збитків на понад мільярд доларів (близько 40 млрд грн). Кабінет міністрів виділив на відновлення енергопостачання 7 мільярдів гривень. Інші кошти потрібно десь брати. У нас вибили всю теплову генерацію, — говорить експерт.

Нагадаємо, що причиною колапсу енергосистеми України стало виведення з ладу цілого ряду потужних теплових електростанцій: Бурштинської, Добротвірської, Ладижинської, Трипільської, Зміївської, Харківської, Одеської, Дніпровської, Криворізької.

За словами Геннадія Рябцева, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу і навіть на додаток підвищення вартості кіловат-години для побутових споживачів допоможе скомпенсувати третину завданих збитків. Тобто сподіватися, що ми зможемо відновити втрачені 8 ГВт потужності, про які говорив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімпсон на початку травня, не варто.

На думку Геннадія Рябцева, ми можемо відновити 2 ГВт електрогенерації з втрачених 8 ГВт.

– Але зрозуміло, що цього недостатньо, щоб уникнути відключень електроенергії, — підсумовує експерт.

На прохання "Телеграфу" дати оцінку впливу даного рішення на бізнес, він підкреслив, що всі рішення НКРЕКП ухвалює після публічних консультацій. Всі, хто був не згодний і мав інші рішення, міг прийти і надати відповідні розрахунки.

Засновник мережі кав'ярень "Горький" Олег Асташев у коментарі "Телеграфу" зазначив, що бізнес, швидше за все, реагуватиме однозначно: підняттям цін. Все, як і зі здорожчанням бензину.

"Електроенергія — це, в першу чергу, енергоресурс. Здорожчення енергоресурсу збільшує собівартість товарів та послуг. Що, своєю чергою, підіймає вартість продуктів і послуг для кінцевого споживача", — резюмує підприємець.