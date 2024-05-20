В Украине ввели новые граничные цены на электричество для бизнеса: что изменится

Решение коснется рынка на сутки вперед, а также внутрисуточного и балансирующего рынков

В Украине установили новые граничные цены на электричество для бизнеса. Решение призвано увеличить объемы импорта в ночное время, сбалансировав перепады потребления.

Соответствующее решение было принято во время заседания Нацкомисии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Заседание прошло в понедельник, 20 мая.

На рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке:

максимальные цены в слоте с 00:00 до 7:00 и с 11:00 до 17:00 были установлены на уровне 5600 гривен/МВт-ч. Ранее в слоте с 00:00 до 7:00 они составляли 3000 грн;

в слоте с 7:00 до 11:00 и с 23:00 по 24:00 поднялись до 6900 грн/МВт-ч с 5600 грн/МВт-ч и 3000 грн/МВт-ч соответственно;

с 17:00 по 23:00 цены установлены на уровне 9000 гривен, а раньше были на уровне 7500 гривен;

минимальная граничная цена составила 10 гривен/МВт-ч

Изменения коснулись также балансирующего рынка:

в слоте с 00:00 до 7:00 максимальные цены составят 6600 гривен/МВт-ч, а до этого были на уровне 4000 гривен/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 цена не изменится и составит 8250 грн/МВт-ч, также до этого показателя вырастет стоимость электричества в промежутке с 23:00 до 00:00;

с 17:00 до 23:00 цены вырастут до 10 000 гривен;

минимальная граничная цена установлена на уровне 0,01 грн/МВт-ч;

Как известно, ограничения цен на электричество для бизнеса действуют с 2019 года, когда начала работать модель оптового рынка электроэнергии. До этого ценообразование зависело от централизованного управления, что имело негативные последствия для всех участников процесса.

Как сообщалось ранее, "Укрэнерго" ввело контролируемые отключения света по всей Украине. С 16 мая почасовые графики отключения света применяют во всех областях.