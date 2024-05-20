Бизнес заплатит за разрушенную энергосистему Украины — повышены тарифы на электроэнергию для предприятий

Хватит ли этого шага и что будет дальше? "Телеграф" узнал у экспертов и собственно бизнеса

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла новые граничные тарифы на электроэнергию для бизнеса. Они будут действовать с 1 июня.

Эксперт рынка энергетики Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" отметил, что ситуация была прогнозируемой, и бизнес об этом знал заранее.

– Это ожидаемое решение, отражающее текущее состояние украинской энергетики. Но эти расходы не позволят полностью компенсировать затраты на восстановление генерации электроэнергии. Публично была объявлена цифра — нашей энергетике нанесен ущерб более чем на миллиард долларов (около 40 млрд грн). Кабинет министров выделил на возобновление энергоснабжения 7 миллиардов гривен. Остальные средства нужно где-то брать. У нас выбили всю тепловую генерацию, — пояснил эксперт.

Напомним, что причиной коллапса энергосистемы Украины стал вывод из строя целый ряд мощных тепловых электростанций: Бурштынской, Добротворской, Ладыжинской, Трипольской, Змеевской, Харьковской, Одесской, Днепровской, Криворожской и других.

По словам эксперта, повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и даже в дополнение к ней повышение стоимости киловатт-часа для бытовых потребителей поможет скомпенсировать лишь треть причиненного ущерба. То есть, надеяться, что мы сможем восстановить утраченные 8 ГВт мощности, о которых говорил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симпсон в начале мая, не стоит.

По мнению Геннадия Рябцева, мы можем восстановить 2 ГВт электрогенерации из утраченных 8 ГВт.

– Но понятно, что этого недостаточно, чтобы избежать отключений, – заключает эксперт.

На просьбу "Телеграфа" дать оценку влиянию данного решения на бизнес, он подчеркнул, что все решения НКРЭКУ принимает после публичных консультаций. Все, кто был не согласен и имел другие решения, могли прийти и предоставить соответствующие расчеты.

Основатель сети кофеен "Горький" Олег Асташев в комментарии "Телеграфу" отметил, что бизнес, скорее всего, будет реагировать однозначно: повышением цен. Все, как и с удорожанием бензина.

"Электроэнергия — это, в первую очередь, энергоресурс. Удорожание энергоресурса увеличивает себестоимость товаров и услуг. Что в свою очередь поднимает стоимость продуктов и услуг для конечного потребителя", — резюмирует предприниматель.