Всюди на фронті зберігаємо повний контроль: Зеленський після доповіді головкома ЗСУ

Глава держави нагадав партнерам, чого зараз найбільше потребує Україна

Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті із Головкомом ЗСУ Олександром Сирським. Сили оборони України контролюють ситуацію як на Донецькому, так і Харківському напрямках.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що Україні потрібно ще більше ППО, щоб захистити від російських обстрілів мирних громадян.

"Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців Харківської області, і в інших місцях боїв. Це знову і знову повертає до потреби в ППО – у додаткових системах захисту, які могли б суттєво знизити складності для наших воїнів та загрозу для наших міст та громад. А також це стосується підготовки переходу наших повітряних сил на нові бойові літаки", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що у союзників поки що погані справи з оперативною передачею як ППО, так і бойових літаків. Але наголосив, що є у цьому напрямі перспективна робота з деякими партнерами. Нині посилення ППО найбільше потребують Суми та Харків, на яких націлилися росіяни, а також інші міста.

Президент подякував усім союзникам, які розуміють потребу України у ППО та нагадав, що для Володимира Путіна не існує нічого, крім терору.

"У Путіна немає нічого, крім терору. Це база його можливостей. І кожне обмеження терористичного потенціалу Росії – це примус Росії до миру. Наша зброя заради захисту українських позицій, наші спільні дипломатичні зусилля заради Формули миру, наша робота з юридичної відповідальності Росії за війну — все це наближає мир", — наголосив український лідер.

Зеленський додав, що провів переговори із лідерами країн, які вже підтвердили свою участь у глобальному саміті миру у Швейцарії. А також переговорив із представниками тих країн, які офіційно ще не підтвердили свою участь. Зокрема, подякував прем’єр-міністру Хорватії, який заявив про участь країни у саміті.

"Дякую за незмінну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. За підтримку нашої оборони. Хорватія також підтримує наш вступ до ЄС, плюс ми працюємо задля приєднання Хорватії до декларації "Групи семи" про підтримку України, про безпекові гарантії нашої країни", — сказав Володимир Зеленський.

Також він додав, що вже фактично підготовлено кілька нових безпекових угод з державами Європи, і ще кілька угод на стадії узгодження конкретних деталей. Це дозволить найближчим часом посилити безпеку України.

"Крок за кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах. За всієї жорстокості російського тиску, за всієї підлості російського терору світ має довести, що консолідованої сили – всіх, хто цінує життя, – достатньо, щоб життя захищати та захистити. І це важливо для кожної країни, для кожного народу, і коли спрацює для України, точно буде дієвим для всіх інших держав", — підсумував Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Індія погодилася взяти участь у саміті миру у Швейцарії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді наголосив, що для країни важливими є будь-які зустрічі, на яких обговорюють питання безпеки.