Всюду на фронте сохраняем полный контроль: Зеленский после доклада главкома ВСУ

Глава государства напомнил партнерам, в чем сейчас больше всего нуждается Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Главкомом ВСУ Александром Сырским. Силы обороны Украины контролируют ситуацию как на Донецком, так и на Харьковском направлениях.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении. Он отметил, что Украине нужно еще больше ПВО, чтобы защитить от российских обстрелов мирных граждан.

"Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев Харьковской области, и в других местах боев. Это снова и снова возвращает к потребности в ПВО – в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно снизить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода наших воздушных сил на новые боевые самолеты", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что у союзников пока что плохо обстоят дела с оперативной передачей как ПВО, так и боевых самолетов. Но подчеркнул, что есть в этом направлении перспективная работа с некоторыми партнерами. Сейчас в усилении ПВО больше всего нуждаются Сумы и Харьков, на которых нацелились россияне, а также другие города.

Президент поблагодарил всех союзников, которые понимают потребность Украины в ПВО и напомнил, что для Владимира Путина не существует ничего, кроме террора.

"У Путина нет ничего, кроме террора. Это база его возможностей. И каждое ограничение террористического потенциала России – это принуждение России к миру. Наше оружие ради защиты украинских позиций, наши совместные дипломатические усилия ради Формулы мира, наша работа по юридической ответственности России за войну – все это приближает мир", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что провел переговоры с лидерами стран, которые уже подтвердили свое участие в глобальном саммите мира в Швейцарии. А также переговорил с представителями тех стран, которые официально еще не подтвердили свое участие. В частности, поблагодарил премьер-министра Хорватии, который заявил об участии страны в саммите.

"Спасибо за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности нашей страны. За поддержку нашей обороны. Хорватия также поддерживает наше вступление в ЕС, плюс мы работает ради присоединения Хорватии к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, о гарантиях безопасности нашей страны", — сказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений безопасности с государствами Европы, и еще несколько соглашений на стадии согласования конкретных деталей. Это позволит в ближайшее время усилить безопасность Украины.

"Шаг за шагом мы создаем новые опоры для международного порядка, основанного на правилах. При всей жестокости российского давления, при всей подлости российского террора мир должен доказать, что консолидированной силы – всех, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы жизнь защищать и защитить. И это важно для каждой страны, для каждого народа, и когда сработает для Украины точно будет действенным для всех других государств", — подытожил Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Индия согласилась участвовать в саммите мира в Швейцарии. Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что для страны важны любые встречи, на которых обсуждают вопросы безопасности.