Голос Глобального Півдня: Індія погодилася взяти участь у Саміті миру, окреслили кілька умов

Країна візьме участь і в зустрічі G-7

Індія погодилася взяти участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Крім того, країна долучиться і до зустрічі G-7 в Італії. Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю PTI, передає видання CnbcTV18. Прем’єр зауважив, що Індія "резонує з голосом Глобального Півдня".

"Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які мають на порядку денному питання глобального миру, безпеки та розвитку, щоб сформувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину, а також процвітаючого та мирного світу", — зазначив Моді.

Разом з тим прем’єр зауважив, що рівень залученості Індії на саміті та під час зустрічі G-7 залежить від кількох умов: час, логістика та паралельні зобов'язання.

Італія приймає саміт Великої сімки 13-15 червня, а український Саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. На думку Моді, сам факт запрошення Індії на подібні саміти є зайвим підтвердженням її значення та внеску в міжнародні справи.

"Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудхаіва Кутумбакам (світ — одна сім’я, прим. ред.)", — сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Індія відмовилася від співпраці з Росією на десятки мільярдів доларів.