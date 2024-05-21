В Україні спалюють авто для ЗСУ? Як росіяни запустили новий фейк (відео)

Російська пропаганда, намагаючись посіяти розбрат у нашому суспільстві, використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції

Російські Telegram-канали поширюють новий фейк, що українці нібито спалюють свої авто після набрання чинності новим законом про мобілізацію. У його рамках для потреб Збройних Сил України зможуть вилучати машини у громадян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО. Разом із фейком пропагандисти також розповсюдили і відео, на якому нібито відбувається ця дія. Але насправді відео від 2020 року.

"Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності законом мобілізації № 10449, в рамках якого для потреб Збройних Сил України в українців зможуть вилучати автомобілі", — йдеться в повідомленні.

Ворожі медіа спробували за допомогою відео підтвердити свій фейк, але його також легко та швидко вирахували.

"Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік, накладання логотипу неіснуючого каналу та англійських субтитрів – це створює враження, що сюжет зняло іноземне медіа", — сказали ЦПД.

У Центрі наголосили також, що російська пропаганда, намагаючись посіяти розбрат у нашому суспільстві, використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з новим законом про мобілізацію, всі ТЦК отримають від МВС дані щодо автомобілів, які перебувають у власності підприємців та громадян, а також призначені для виконання ними військово-транспортного боргу.