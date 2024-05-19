Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ: адвокат розповіла, кому це не загрожує

Кабмін ще розробляє відповідний механізм

Новий закон про мобілізацію, який набув чинности 18 травня, передбачає вилучення транспортних засобів у громадян, підприємств та організацій. Проте у випадку, коли автомобіль один, а громадянин ним заробляє чи пересувається, як особа з інвалідністю, його не забиратимуть.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповіла адвокатка Євгенія Захарченко. Вона також зазначила, що після того, як цей транспортний засіб поставлений на облік ТЦК, його не можна вивозити за межі області на термін більше, ніж 1 місяць.

За словами юристки, громадянам треба повідомити ТЦК, якщо тобі треба виїхати на цьому транспорті. Захарченко наголосила, що на даному етапі Кабмін ще тільки формує правила та розробляє максимально правильний механізм роботи.

"Порядок того, як треба повідомляти, які будуть потім дії, як має реагувати ТЦК – сьогодні ще не пророблено. Міноборони та Кабмін над цим працюють. Визначається вартість цього транспортного засобу, акт прийому-передачі передається", — пояснила адвокатка.

За її словами, після того, як буде оголошена демобілізація, протягом 30 днів транспортний засіб повертають або повертають його вартість. Водночас Захарченко зазначила, що механізм компенсації його вартості, якщо його було пошкоджено чи втрачено, ще розробляється Кабміном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК, все ж таки заборонили переміщати по Україні та не тільки.