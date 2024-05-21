В Украине сжигают авто для ВСУ? Как россияне запустили новый фейк (видео)

Российская пропаганда, пытаясь посеять раздор в нашем обществе, использует любой повод, освещая его с удобной для себя позиции

Российские Telegram-каналы распространяют новый фейк, что украинцы якобы сжигают свои авто после вступления в силу нового закона о мобилизации. В его рамках для нужд Вооруженных Сил Украины смогут изымать машины у граждан.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО. Вместе с фейком пропагандисты также распространили и видео, на котором якобы происходит это действие. Но на самом деле видео от 2020 года.

"Вражеские TG-каналы распространяют сюжет о том, что якобы украинцы начали массово сжигать свои авто из-за вступления закона в силу мобилизации № 10449, в рамках которого для нужд Вооруженных Сил Украины у украинцев смогут изымать автомобили", — говорится в сообщении.

Вражеские медиа попытались с помощью видео подтвердить свой фейк, но его также легко и быстро вычислили.

"На самом деле этот сюжет является фейковым. Он смонтирован с помощью видео горящих машин за 2020 год, наложение логотипа несуществующего канала и английских субтитров – это создает впечатление, что сюжет сняло иностранное медиа", — сказали ЦПД.

В Центре подчеркнули также, что российская пропаганда, пытаясь посеять раздор в нашем обществе, использует любой повод, освещая его с удобной для себя позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно новому закону о мобилизации, все ТЦК получат от МВД данные по автомобилям, которые находятся в собственности предпринимателей и граждан, а также предназначены для выполнения ими военно-транспортного долга.