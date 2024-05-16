Ні за кордон, ні в іншу область: Кабмін може прийняти небезпечне рішення щодо мобілізації авто - нардеп

Це фактично зупинить роботу дуже багатьох бізнесів в країні

З 18 травня набирає чинності новий закон про посилення мобілізації, у якому є пункти щодо військового обліку транспорту. Наразі один з них передбачає, що юридичним особам забороняється переміщати вищевказані транспортні засоби не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк. Він наголошує, що мова ведеться про всі транспортні засоби бізнесу, включаючи легкові.

За його словами, він просив прибрати обмеження пересування між суміжними областями. Проте, попри це, як видно на скріні, цього у Кабміні не зробили.

"З тексту проєкту постанови, яку я бачив виходить так, що поняття транспортного засобу який "призначений" і який "може бути призначений" для доукомплектування розмивається.Така здавалося б невелика різниця може призвести до того, що всі транспортні засоби юридичних осіб не зможуть виїхати ні за кордон, ні в іншу несуміжну область", — пише нардеп.

Він додає, що служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт можливий тільки на іноземному транспорті.

За словами нардепа, рішення ще не ухвалено, але це ризик, який фактично зупинить роботу дуже багатьох бізнесів в країні. Тому він закликав Кабмін виправити постанову перед її прийняттям.

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