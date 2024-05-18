Не продати, не переписати, не вивезти: у новому законі про мобілізацію запровадили жорсткі обмеження для власників авто

Передавати на потреби ЗСУ будуть автомобілі не лише підприємств чи бізнесу, а й звичайних громадян

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. У зв’язку з цим автомобілі, які стоять на обліку в ТЦК, все ж таки заборонили переміщати по Україні та не тільки.

Про це йдеться у Законі №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Усі ТЦК отримають від МВС дані щодо автомобілів, які перебувають у власності підприємців та громадян, але призначені для виконання ними військово-транспортного боргу. На додачу до керівників підприємств буде введений частковий наряд з передачі транспортних засобів.

Що заборонено робити з автомобілями та іншими транспортними засобами (у тому числі й водними), які стоять на обліку в ТЦК та призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань (згідно зі ст. 6 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у новій редакції):

переміщати автомобілі в інші області чи за межі України. Виняток — переміщення автомобілів у суміжні області після повідомлення ТЦК про місце перебування транспортних засобів терміном не більше одного місяця;

продавати право власності на них юридичним чи фізичним особам;

здавати в оренду (лізинг);

використовувати як заставу в банках та інших установах;

вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів Збройним Силам України та іншим військовим формуванням.

У новому законі сказано, що військово-транспортний обов’язок на момент загальної мобілізації чи особливого періоду встановлюється, щоб задовольнити потреби Сил оборони України. Поширюється він на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян — власників транспортних засобів.

Тобто не лише бізнес, а й звичайні власники авто підпадають під дію нового закону, незалежно від статі та відношення до військового обов’язку. Автомобіль не підлягає передачі ЗСУ, якщо у громадянина є на нього право власності, але немає такого на інші транспортні засоби. Тобто це його єдиний автомобіль.

Обсяг автомобілів за типами та марками, які потрібно залучити в рамках мобілізації, буде встановлено місцевими ОВА за поданням ТЦК. Ті своєю чергою отримають потрібні відомості від Міністерства внутрішніх справ.

Що таке "частковий наряд"

Ще одне нововведення Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" — частковий наряд. Це розпорядчий документ голови місцевої ОВА, в якому встановлено на час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності завдання щодо передачі ЗСУ, іншим військовим формуванням певних транспортних засобів та спеціальної техніки, пунктів збору та термінів передачі.

Простіше кажучи, цей документ ухвалює, що установи та підприємства зобов’язані забезпечувати у разі мобілізації доставку автомобілів на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені у частковому наряді.

При цьому порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів та техніки на період мобілізації та у воєнний час визначаються Кабміном. Враховується відсоток по підприємству (установі, організації) за галузями національної економіки.

Чи можуть громадяни та юрособи розраховувати на компенсацію?

Порядок відшкодування державою вартості майна, компенсації за заподіяння шкоди автомобілю, збитків, які зазнають юридичні особи та громадяни внаслідок вилучення у них чи примусового відчуження транспортних засобів, визначається законом.

Але мобілізація транспорту відбувається на безоплатній основі за умови, що після оголошення демобілізації протягом 30 календарних днів автомобіль чи інший транспорт буде повернено власнику.

Хто може залучати транспортні засоби?

ТЦК;

Центральне управління чи регіональні органи СБУ;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Дані про водні транспортні засоби, а також про трактори, сільськогосподарську техніку передають до ТЦК також Мініфраструктури, Держпродспоживслужби та інших.

Як відбувається процедура залучення транспорту

Прийняття-передання транспортних засобів для мобілізації та повернення їх після демобілізації проходить на підставі актів прийняття-передання. У документах зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкова (балансова) вартість та інші необхідні відомості, за якими можна ідентифікувати транспортні засоби.

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