Нові правила, штрафи та обов'язки: все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня

Змін буде багато

Вже завтра, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Також запрацюють і нові норми, пов’язані із призовом громадян в інших законах. Загалом змін буде більше, ніж просто багато.

"Телеграф" зібрав головні зміни з 18 травня, щоб нашим читачам було простіше бути в курсі всіх головних змін.

Оновлення даних

Перше і найголовніше – оновлення даних у ТЦК. Їх потрібно було оновлювати і раніше, але тепер влада встановила дедлайн, після якого обіцяє суворо карати. Уточнити свої дані у ТЦК мають усі чоловіки віком від 18 років, але мобілізувати до ЗСУ можна лише тих, хто досяг 25-річчя.

Важливо, що навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

Як можна оновити дані у ТЦК

Існує кілька способів:

Прийти до ТЦК;

електронний кабінет, який, до речі, все ж таки почне працювати з 18 травня;

у консульських установах (для громадян, які перебувають за кордоном. Наразі цей варіант не доступний).

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Нові штрафи для ухилянтів

18 травня набуде чинності закон про підвищення штрафів для ухилянтів. Він значно посилить покарання. Наприклад, якщо раніше за порушення правил військового обліку в особливий період було передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. То зараз порушник "влетить" на 5100-8500 гривень.

Детальніше про суми:

Також закон передбачає ще декілька нововведень, про які ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.

Дозволять мобілізувати ув’язнених

В Україні дозволять надавати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом у особливий період. Засуджені можуть стати до лав армії виключно на добровільній основі, підписавши контракт із ЗСУ та отримавши за це умовно-дострокове звільнення. Захищати державу дозволять лише тим, хто вчинив нетяжкі злочини.

Кого не візьмуть до армії

вбивства двох або більше осіб або вбивства, пов’язані із сексуальним насильством

зґвалтування, розбещення малолітніх, статевий зв’язок із неповнолітніми

скоєння ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння

злочини проти національної безпеки України, терористичні акти

особливо тяжкі корупційні правопорушення

зазіхання життя правоохоронців.

Також закон не стосується тих, хто на момент скоєння злочину займав особливо відповідальний стан: міністрів, депутатів, їхніх заступників та помічників.

Нові обов’язки для громадян

З 18 травня чоловіки від 18 до 60 років повинні носити при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженим особам;

уточнити дані через ТЦК чи електронний кабінет;

з’явитися на виклик у ТЦК для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомити про причини неприбуття у встановлений термін;

обов’язково прибути на збірний пункт за викликом або повісткою;

можуть бути залучені до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надавати майно, будівлі, транспортні засоби ЗСУ, іншим військовим формуванням, силам цивільної оборони з компенсацією вартості державою;

призовники та резервісти повинні приписатися до військових частин чи формувань для проходження служби;

почне діяти заборона на відправлення за кордон або передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування ЗСУ.

Більше повісток

З 18 травня повістку можна буде отримати і на роботі. Тепер законодавчо закріплено таке поняття як "оповіщення" — воно включає вручення повісток. А забезпечувати це сповіщення мають і підприємства.

Є зміни і для жінок

На військовий облік з 18 травня зобов’язані встати і жінки, але не всі, а які мають медичну або фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.

Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не у всьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.

Повноваження поліції розширять

З 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції, тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

Також поліція здійснює адміністративне затримання та доставку до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто порушення правил військового обліку та мобілізації).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобілізація з 25 років дозволить суттєво поповнити армію.