Нові правила, штрафи та обов'язки: все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня
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Змін буде багато
Вже завтра, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Також запрацюють і нові норми, пов’язані із призовом громадян в інших законах. Загалом змін буде більше, ніж просто багато.
"Телеграф" зібрав головні зміни з 18 травня, щоб нашим читачам було простіше бути в курсі всіх головних змін.
Оновлення даних
Перше і найголовніше – оновлення даних у ТЦК. Їх потрібно було оновлювати і раніше, але тепер влада встановила дедлайн, після якого обіцяє суворо карати. Уточнити свої дані у ТЦК мають усі чоловіки віком від 18 років, але мобілізувати до ЗСУ можна лише тих, хто досяг 25-річчя.
Важливо, що навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.
Як можна оновити дані у ТЦК
Існує кілька способів:
- Прийти до ТЦК;
- електронний кабінет, який, до речі, все ж таки почне працювати з 18 травня;
- у консульських установах (для громадян, які перебувають за кордоном. Наразі цей варіант не доступний).
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Нові штрафи для ухилянтів
18 травня набуде чинності закон про підвищення штрафів для ухилянтів. Він значно посилить покарання. Наприклад, якщо раніше за порушення правил військового обліку в особливий період було передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. То зараз порушник "влетить" на 5100-8500 гривень.
Детальніше про суми:
Також закон передбачає ще декілька нововведень, про які ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.
Дозволять мобілізувати ув’язнених
В Україні дозволять надавати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом у особливий період. Засуджені можуть стати до лав армії виключно на добровільній основі, підписавши контракт із ЗСУ та отримавши за це умовно-дострокове звільнення. Захищати державу дозволять лише тим, хто вчинив нетяжкі злочини.
Кого не візьмуть до армії
- вбивства двох або більше осіб або вбивства, пов’язані із сексуальним насильством
- зґвалтування, розбещення малолітніх, статевий зв’язок із неповнолітніми
- скоєння ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння
- злочини проти національної безпеки України, терористичні акти
- особливо тяжкі корупційні правопорушення
- зазіхання життя правоохоронців.
Також закон не стосується тих, хто на момент скоєння злочину займав особливо відповідальний стан: міністрів, депутатів, їхніх заступників та помічників.
Нові обов’язки для громадян
- З 18 травня чоловіки від 18 до 60 років повинні носити при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженим особам;
- уточнити дані через ТЦК чи електронний кабінет;
- з’явитися на виклик у ТЦК для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;
- повідомити про причини неприбуття у встановлений термін;
- обов’язково прибути на збірний пункт за викликом або повісткою;
- можуть бути залучені до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;
- надавати майно, будівлі, транспортні засоби ЗСУ, іншим військовим формуванням, силам цивільної оборони з компенсацією вартості державою;
- призовники та резервісти повинні приписатися до військових частин чи формувань для проходження служби;
- почне діяти заборона на відправлення за кордон або передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування ЗСУ.
Більше повісток
З 18 травня повістку можна буде отримати і на роботі. Тепер законодавчо закріплено таке поняття як "оповіщення" — воно включає вручення повісток. А забезпечувати це сповіщення мають і підприємства.
Є зміни і для жінок
На військовий облік з 18 травня зобов’язані встати і жінки, але не всі, а які мають медичну або фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.
Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не у всьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.
Повноваження поліції розширять
З 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції, тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.
Також поліція здійснює адміністративне затримання та доставку до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто порушення правил військового обліку та мобілізації).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобілізація з 25 років дозволить суттєво поповнити армію.