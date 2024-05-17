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Нові правила, штрафи та обов'язки: все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Нові правила, штрафи та обов'язки: все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня Новина оновлена 17 травня 2024, 19:54

Змін буде багато

Вже завтра, 18 травня, набуде чинності новий закон про мобілізацію. Також запрацюють і нові норми, пов’язані із призовом громадян в інших законах. Загалом змін буде більше, ніж просто багато.

"Телеграф" зібрав головні зміни з 18 травня, щоб нашим читачам було простіше бути в курсі всіх головних змін.

Оновлення даних

Перше і найголовніше – оновлення даних у ТЦК. Їх потрібно було оновлювати і раніше, але тепер влада встановила дедлайн, після якого обіцяє суворо карати. Уточнити свої дані у ТЦК мають усі чоловіки віком від 18 років, але мобілізувати до ЗСУ можна лише тих, хто досяг 25-річчя.

Важливо, що навіть якщо раніше чоловік отримав статус обмежено придатного, він має прийти до ТЦК та оновити свої дані, а потім пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить його подальший статус.

Як можна оновити дані у ТЦК

Існує кілька способів:

Нові штрафи для ухилянтів

18 травня набуде чинності закон про підвищення штрафів для ухилянтів. Він значно посилить покарання. Наприклад, якщо раніше за порушення правил військового обліку в особливий період було передбачено штраф 50—100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850—1700 гривень. То зараз порушник "влетить" на 5100-8500 гривень.

Детальніше про суми:

Також закон передбачає ще декілька нововведень, про які ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням.

Дозволять мобілізувати ув’язнених

В Україні дозволять надавати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особам для проходження військової служби за контрактом у особливий період. Засуджені можуть стати до лав армії виключно на добровільній основі, підписавши контракт із ЗСУ та отримавши за це умовно-дострокове звільнення. Захищати державу дозволять лише тим, хто вчинив нетяжкі злочини.

Кого не візьмуть до армії

  • вбивства двох або більше осіб або вбивства, пов’язані із сексуальним насильством
  • зґвалтування, розбещення малолітніх, статевий зв’язок із неповнолітніми
  • скоєння ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння
  • злочини проти національної безпеки України, терористичні акти
  • особливо тяжкі корупційні правопорушення
  • зазіхання життя правоохоронців.

Також закон не стосується тих, хто на момент скоєння злочину займав особливо відповідальний стан: міністрів, депутатів, їхніх заступників та помічників.

Нові обов’язки для громадян

  • З 18 травня чоловіки від 18 до 60 років повинні носити при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженим особам;
  • уточнити дані через ТЦК чи електронний кабінет;
  • з’явитися на виклик у ТЦК для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;
  • повідомити про причини неприбуття у встановлений термін;
  • обов’язково прибути на збірний пункт за викликом або повісткою;
  • можуть бути залучені до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;
  • надавати майно, будівлі, транспортні засоби ЗСУ, іншим військовим формуванням, силам цивільної оборони з компенсацією вартості державою;
  • призовники та резервісти повинні приписатися до військових частин чи формувань для проходження служби;
  • почне діяти заборона на відправлення за кордон або передачу транспортних засобів, призначених для доукомплектування ЗСУ.

Більше повісток

З 18 травня повістку можна буде отримати і на роботі. Тепер законодавчо закріплено таке поняття як "оповіщення" — воно включає вручення повісток. А забезпечувати це сповіщення мають і підприємства.

Є зміни і для жінок

На військовий облік з 18 травня зобов’язані встати і жінки, але не всі, а які мають медичну або фармацевтичну освіту. Причому ця вимога поширюється навіть на тих, хто за фахом ніколи не працював.

Таким чином жінки з подібною освітою прирівнюються до військовозобов’язаних чоловіків, але не у всьому, наприклад, служба у ЗСУ для жінок-медиків та фармацевтів є добровільною, тобто без їхнього бажання мобілізувати нікого не можуть.

Повноваження поліції розширять

З 18 травня розширюватимуться повноваження співробітників поліції, тепер вони зможуть перевіряти не лише паспорт та інші документи, що ідентифікують особу, а й військово-облікові. Також за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів поліція братиме участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК.

Також поліція здійснює адміністративне затримання та доставку до цих центрів та органів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (тобто порушення правил військового обліку та мобілізації).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобілізація з 25 років дозволить суттєво поповнити армію.

Теги:
#Україна #Війна #Мобілізація