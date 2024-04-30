Треба 5 документів: як переписати авто з чоловіка на дружину

Автомобіль переписати зараз можна за 15 хвилин.

Нещодавно в Україні ввели поняття військово-транспортного обов’язку громадян. Вимоги прописані у новому законі про мобілізацію. Зокрема, документ передбачає вилучення авто на потреби ЗСУ (за умови, що у власника є не один транспортний засіб).

Через це багато українців поспішили переписувати свій другий автомобіль на родичів. Найчастіше чоловіки переписують авто на дружину, рідше — на дітей чи інших членів родини. Розповідаємо, як переписати автомобіль швидко і які документи для цього потрібні.

Як переписати авто на дружину чи іншого родича

Зараз в Україні можна переписати автомобіль двома способами. Але не важливо, який спосіб ви оберете — онлайн чи офлайн — потрібно спочатку отримати експертний висновок. Воно дійсне 10 днів. Це процедура, схожа на техогляд, коли спеціалісти перевіряють номер кузова авто на збіг з тим, який вказаний в документах (і інші нюанси). Якщо ви вже отримали висновок експертного дослідження, можна починати перереєстрацію авто.

Перереєстрація авто онлайн: покрокова інструкція

Якщо ви вирішили спробувати переписати авто онлайн, то у такому випадку і покупцю, і продавцю потрібно увійти на портал Дія. Там продавець заповнює заяву на перереєстрацію автомобіля. Система самостійно "підтягує" ті пункти, які є в реєстрі, тож заповнювати потрібно лише пусті поля. Далі і власник, і покупець авто повинен накласти на документ електронний цифровий підпис.

Зачекайте кілька хвилин (можливо, знадобиться більше часу), щоб працівник сервісного центру МВС перевірив усі дані. Коли це буде зроблено, у "Дії" з’явиться свідоцтво про реєстрацію автомобіля в електронному варіанті. Далі продавець передає ключі від автомобіля новому власнику, а той має прибути до Сервісного центру МВС. Там він має замінити номерні знаки та отримати нові документи на автомобіль.

Переоформлення авто офлайн

Щоб переписати автомобіль, можна скористатись послугами Сервісного центру МВС. Можна обрати будь-який, не залежно від місця реєстрації. У чергах можна простояти кілька годин, тому розрахуйте свій час. На місці повинні бути як продавець, так і покупець. Оформте висновок експертного дослідження і візьміть талон, у якому відображатиметься ваш порядок у черзі. Консультант потребуватиме таких документів:

паспорти продавця і покупця; свідоцтво про реєстрацію авто; Заява (заповнюється на місці); квитанції про оплату послуг.

Далі схема така ж: новий власник отримує нові номерні знаки на авто та документи.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що тепер в Україні обов'язково потрібно возити дитину в автокріслі. Якщо цього не робити, передбачено великий штраф.