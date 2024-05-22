"Путін завжди перевіряє реакцію": французький депутат прокоментував ймовірність нападу Росії на НАТО

Росія готується до наступного кроку

Імперіалістичний підхід російського диктатора Володимира Путіна може становити загрозу для деяких країни Європи, зокрема Молдови. І якщо прямого ризику для країн західної Європи немає, то деяким країнам може бути непереливки.

Тому Європа має підтримувати Україну та не дати Путіну навіть половинчастої перемоги. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю.

Він зауважив, що наразі не бачить реальної загрози у найближчі роки для Франції чи країн Балтії з боку Росії.

"Це здається чимось далеким. Але якщо озирнутися назад, я маю на увазі Грузію, Сирію, Молдову, Україну, то видно чітку лінію. Але навіть країни Балтії – для Франції це далеченько. Далі ніж Німеччина – це далеко", — сказав Байю.

Але, розглядаючи Росію як країну з імперіалістичним підходом, варто розуміти, що на країни Балтії РФ може дійсно претендувати. Адже у Росії їх вважають своїми територіями. Водночас, каже Байю, варто звернути уваги, як РФ переходить до військової економіки, реорганізує свою армію та готується до наступного кроку.

"Якщо вони виграють або здобудуть половинчасту перемогу в Україні, то, очевидно, наступним кроком може стати Молдова. Можливо, не за рік, а протягом 5 чи 10 років. І Європа має підготуватися. Знаєте, Путін завжди перевіряв реакцію. Донбас. Що відбувається? Ну, не так уже й багато. Значить, йдемо далі. І величезним випробуванням є загроза для країн Балтії. Чим відповідає Європа? Ми не хочемо експериментувати. Ось чому це екзистенційне питання для Європи. І я не бачу жодного майбутнього для Франції за межами Європи, або якщо Європа впаде. Ми не хочемо відповідати на це питання і найкращий спосіб не відповідати на нього — підтримати повну перемогу України", — каже депутат Національної асамблеї.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримує недостатньо допомоги від західних партнерів через їхній страх. І страхи країн, як сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, різні: від ядерної загрози до міграції населення.