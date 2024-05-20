Робити, а не базікати: ексміністр оборони США прокоментував можливість введення військ НАТО в Україну

Гейтс пожартував, що у деяких європейських лідерів точно схопило сердце від такої ідеї

НАТО не повинно виключати можливості введення військ в Україну, оскільки в цьому може виникнути необхідність. Проте європейські лідери повинні бути готові ввести війська, не афішуючи цього, а зараз вони переважно говорять про такий варіант публічно.

Про це сказав колишній міністр оборони США Роберт Гейтс, повідомляє "Голос Америки". За його словами, таке рішення краще прийняти та реалізувати без довгих публічних обговорень.

"Мабуть, у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про відправку військ НАТО… Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити та не казати, що ти це робиш. Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння не лише в США, але й в Європі", – сказав він, коментуючи можливість такого рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року президент Франції зробив заяву про можливе введення військ НАТО на територію України. Він наголосив, що такий варіант не можна виключати.

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що військові країни можуть бути направлені в Україну, викликали неоднозначну реакцію світового суспільства. Але спецпризначенці та співробітники інших спецслужб перебували в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Тому французські спецназівці можуть бути направлені Францією до України, щоб захищати "деякі території України та обмежити удари з боку Росії".

Макрон після своїх заяв щодо можливості відправки армії до України, назвав дві умови які сприятимуть цьому. Одна з них — прямий запит Києва, а друга — значний прорив Росії на фронті.