"Не збирається зупинятися в Україні": у Пентагоні пояснили, чого хоче Путін

У США назвали мету, яку переслідує російський диктатор у своєму нападі на Україну

Навіть якщо новий наступ Росії на Україну виявиться успішним, то президент Росії Володимир Путін не зупиниться на цьому. Російський диктатор продовжить нести загрозу безпеці Європи та США.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, передає кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін у Twitter. Вона назвала думку про те, що Путіну просто потрібні нові території, помилковою.

"Йому не потрібна територія. Йому потрібна Україна. Ми не повинні бути обдурені", — сказала помічниця міністра оборони США.

Також Валландер вважає, що мирні переговори з російським президентом не покладуть край його агресії. Навіть у разі захоплення України Путін не зупиниться, адже наша країна є лише ще одним кроком до підриву безпеки в Європі, НАТО та США. І загроза не зникне упродовж довгих років.

При цьому в США гарантують, що Росія зазнає серйозних витрат через напад на Україну.

"Росія витратила 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання, обслуговування та підтримку операцій в Україні. Збройні сили Росії зазнали щонайменше 315 000 втрат під час бойових дій", — додала Селеста Валландер.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в США засудили удари по НПЗ у Росії. Селеста Валландер заявила, що ці об’єкти не є військовою інфраструктурою.