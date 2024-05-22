"Путин всегда проверяет реакцию": французский депутат прокомментировал вероятность нападения России на НАТО

Россия готовится к следующему шагу

Империалистический подход российского диктатора Владимира Путина может представлять угрозу для некоторых стран Европы, в частности, Молдовы. И если прямого риска для стран западной Европы нет, то некоторым странам может не поздоровиться.

Потому Европа должна поддерживать Украину и не дать Путину даже половинчатой победы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю.

Он отметил, что пока не видит реальной угрозы в ближайшие годы для Франции или стран Балтии со стороны России.

"Это кажется чем-то далеким. Но если оглянуться назад, я имею в виду Грузию, Сирию, Молдову, Украину, то видна четкая линия. Но даже страны Балтии – для Франции это далеко. Дальше чем Германия – это далеко", — сказал Байю.

Но, рассматривая Россию как страну с империалистическим подходом, следует понимать, что на страны Балтии РФ может действительно претендовать. Ведь Россия считает их своими территориями. В то же время, говорит Байю, следует обратить внимание, как РФ переходит к военной экономике, реорганизует свою армию и готовится к следующему шагу.

"Если они выиграют или одержат половинчатую победу в Украине, то, очевидно, следующим шагом может стать Молдова. Возможно, не через год, а в течение 5 или 10 лет. И Европа должна подготовиться. Знаете, Путин всегда проверял реакцию. Донбасс. Что происходит? Ну, не так уж много. Значит, идем дальше. И огромным испытанием является угроза странам Балтии. Чем отвечает Европа? Мы не хотим экспериментировать. Вот почему это экзистенциальный вопрос для Европы. И я не вижу никакого будущего для Франции за пределами Европы или если Европа упадет. Мы не хотим отвечать на этот вопрос и лучший способ не отвечать на него – поддержать полную победу Украины", — говорит депутат Национальной ассамблеи.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получает недостаточно помощи от западных партнеров из-за их страха. И страхи стран, как сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, разные: от ядерной угрозы до миграции населения.