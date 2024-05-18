"Пастка, яку влаштував Путін": прем'єрка Естонії пояснила, чому західна допомога Україні надходить з затримками

Проте противним не має диктувати майбутнього

Україна отримує недостатньо допомоги від західних партнерів через їхній страх. І страхи країн різні: від ядерної загрози до міграції населення.

Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку України. Про це пише ERR.

На питання, що стає на заваді у підтримці України в достатньому обсязі, вона зазначила: "Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх".

Проте водночас премʼєрка наголосила, що підтримка нашої країни буде рішуча, адже противник не має диктувати майбутнє.

"Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє", – додала Кая Каллас.

Тож, за її словами, Україна має отримувати необхідну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

"Це означає, що ми маємо допомогти Україні відтіснити Росію до її кордонів. Ми повинні продовжувати застосовувати санкції доти, доки територіальна цілісність України не буде відновлена. Агресор має компенсувати завдані збитки, а винні, включно з російським керівництвом, мають бути притягнуті до відповідальності. Кінець сірих зон – це той світ, який потрібен Європі – це означає, що Україна має стати членом і ЄС, і НАТО", – додала премʼєрка.

Раніше "Телеграф" писав, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який 14 травня перебував у Києві з неоголошеним візитом, заявив, що нова американська допомога вже днями надійде до України. Також урядовець запевнив, що США підготують нашу країну до членства в НАТО.