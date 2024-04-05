Дамбу розриває на шматки: у мережі показали нові унікальні відео підриву Каховської ГЕС

Можна почути, як окупанти потішаються з власного акту тероризму.

У мережі з’явилися нові відео із Каховської ГЕС, яку російські терористи підірвали влітку 2023-го. Воно було знято росіянами всередині станції у перші години після скоєння злочину.

Жахливі кадри зараз активно поширюється у мережі. На них можна побачити, як потік води, що кинувся на станцію після підриву, буквально розриває її зсередини. Від будівлі буквально відриває величезні шматки.

Як зазначили користувачі, на відео також можна почути, як окупанти потішаються над власним актом тероризму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Основним мотивом для цього могло стати бажання загарбників зірвати наступ ЗСУ. Такі дії, у свою чергу, призвели до справжньої катастрофи, оскільки після підриву було повністю затоплено понад тисячу житлових будинків у 80 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28-ми. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підрив Каховської ГЕС позначився на контрнаступі ЗСУ.