"Такого нет нигде на планете": на месте бывшего Каховского водохранилища образовалось необычное "море" (видео)

Эколог не ожидал увидеть картину

Спустя почти год после подрыва россиянами Каховской ГЭС на месте осушенного Каховского водохранилища вырос гигантский лес. Он выглядит как море из вербы, и такого нет нигде больше в мире.

Об этом во время репортажа "Суспільного" рассказал эколог Вадим Манюк. Он вместе с журналистами побывал в возродившемся Великом Лугу.

Для справки: Великий Луг — участок левосторонней поймы Днепра, огромные речные плавни ниже Днепровских порогов. В XVI—XVIII веках размещался между руслами Днепра и его левого притока Конки, по которой в XVIII веке проходила граница с Крымским ханством. Вся эта местность принадлежала Запорожской Сечи, а с Великим Лугом нередко отождествлялось все Запорожье. После образования Каховского водохранилища Великий Луг практически полностью исчез, но сейчас эти территории возвращаются к своему первозданному виду.

Прибыв на место Манюк изрядно удивился, ведь он не ожидал увидеть картину, которая перед ним открылась.

"Я ожидал, но думал, что будет больше воды. Где-то могли бы быть видны плеса озер, но я не просчитал, что верба поднялась очень высоко и она просто скрывает её. Если там и есть какие-то "окна" с водой, то их совсем не видно. Это сплошное море из вербы…Это невероятно. Можно с уверенностью сказать, что такого явления больше нет нигде на планете", — заявил Манюк.

Эколог объяснил, что дно Каховского водохранилища сейчас фактически является молодым лесом из белой вербы. Именно это дерево вполне ожидаемо там появилось, так как это растение-"пионер" — оно первое возле рек размещается на пещных мелях. Манюк отметил, что сегодняшнее бывшее Каховское водохранилище — это идеальные условия для вербы.

"Поражает то, сколько семян, если за один сезон из ниоткуда появился целый лес. У нас нет таких ячеек вербы. Какие-то может полосочки у берегов, но этого было достаточно, чтобы засеять весь Великий Луг, а это почти 150 тысяч гектаров этих насаждений природных образовалось", — рассказал эколог.

По словам Манюка, сейчас этот лес в высоту около 2-3 метров, но он будет расти и в будущем природа проредит его ряды. Если сейчас на 1 метре может расти и 20 деревьев, то со временем останется только одно, а потом и на 10 метров.

"Но это очень постепенный процесс природный", — объяснил он.

Отметим, что пока в одной части нашей страны природа берет свое, то в другой части, например на Донбассе, из-за действий оккупантов массово уничтожаются леса. Это очень серьезная проблема для экологии Украины, которая может привести в будущем к негативным последствиям. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Война с Россией грозит землетрясениями и наводнениями. Эколог рассказал, где они могут быть".

Напомним, ранее мы писали о том, как война в Украине меняет климат в Европе.