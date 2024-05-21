Війна знищує ліси: названо наслідки, з якими українці зіткнуться зовсім скоро

На сьогоднішній день тисячі гектарів лісу знищено

Війна в Україні триває понад 10 років, серйозно впливаючи на екологію. Це безпосередньо відобразиться і вже відбивається на нашому майбутньому.

Про те, які наслідки для України матиме знищення лісів розповів "Телеграфу" еколог МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолій Павелко у статті "Війна з Росією загрожує землетрусами і повенями. Еколог розповів, де вони можуть бути".

Він пояснив, що ліс є стабілізуючим чинником у зволоженні навколишньої території. У маловодний період він допомагає підтримувати певний рівень водності у поверхневих водних об'єктах і рівень ґрунтових вод. Але на сьогоднішній день тисячі гектарів лісу знищено.

"По суті, ліси припиняють виконувати водоохоронні і кліматоохоронні функції. В результаті можемо казати про катастрофічні посухи, вітрову ерозію і видування верхнього шару ґрунту. Ймовірно, ми будемо ці явища спостерігати. Власне, ми вже їх спостерігаємо протягом останніх років на сході України, де дуже часто можна побачити пилові смерчі над зоною ведення бойових дій", — зазначив Павелко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як війна в Україні змінює клімат у Європі.