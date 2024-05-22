Удари по території Росії: що мають зрозуміти Україна та партнери

Удари по території ворога допоможуть Україні уникнути масових заходів росіян на нашу територію

Україна активізувала заклики до США та інших наших партнерів дозволити бити зброєю, що надається ними, по російській території. Про це вже неодноразово висловився президент Володимир Зеленський, представники його Офісу. Відповідну заяву зробила нещодавно Оксана Маркарова – посол України у США.

При цьому, з боку Штатів звучать дисонансні заяви. Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва минулого тижня дав зрозуміти, що Україна може сама вирішувати, як використовувати надане їй озброєння. Тоді як представники Пентагону наголошують, що Україна може використати зброю, надану американцями, лише в межах своєї території.

Ситуацію спеціально для "Телеграфу" прокоментував експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков. На його думку, Захід не буде офіційно реагувати на прохання України дати можливість користуватися його зброєю для ударів по РФ.

"Ті, хто надав нам таке озброєння, бояться прямого зіткнення НАТО з Росією. І про це неодноразово заявлялося на різних рівнях, – зазначає Олег Старіков. – При цьому Великобританія такий дозвіл нам дала, хоч і трохи плутано. Американці поки не дали. Думаю, офіційно інші країни НАТО також не даватимуть такої згоди".

При цьому, продовжує експерт, ми, звісно, маємо право бити по території країни-агресорки. Особливо по цілях, так чи інакше пов’язаних з війною.

"Ми ведемо визвольну, справедливу війну. На відміну від РФ. Удари по території ворога допоможуть нам уникнути масових заходів росіян на нашу територію, як сталося нещодавно на Харківщині. А удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу, складах, логістиці також знижують наступальний потенціал противника. Як правило, саме в оперативній глибині накопичується озброєння, людські резерви, які потім ідуть на тактичну глибину – і атакують нас. Краще їх знищувати до цього. Але Захід, як ми бачимо, не поспішає давати нам дозвіл робити це переданими Україні озброєннями", – констатує Олег Старіков.

Щоб не залежати від волі партнерів нам необхідно самим випускати максимально широку номенклатуру озброєнь, вважає експерт. Збільшувати потужності українського військово-промислового комплексу. Іншого шляху просто немає.

"З дронами у нас ситуація непогана. Але це — тому що йдеться про дрібнотоварне виробництво. Не промислове. У випадку з дронами маємо дрібновузлове або великовузлове складання. З запчастин, закуплених на Заході. Так що навіть тут у нас немає виробництва повного циклу, коли все своє", – зазначає Олег Старіков.

Щодо ракет, продовжує він, у нас є власні розробки, пов’язані з "Нептуном" (і результати тут вже є), з "Громом" (цю оперативно-тактичну ракету ми розробляли на замовлення саудитів, але що з нею зараз – невідомо).

"Проблема в тому, що у нас тим, що пов’язано з військово-промисловим комплексом, займаються не фахівці ВПК з інженерною освітою, які керували великою виробничою корпорацією, а менеджери без відповідного досвіду", — вважає експерт.

Він акцентує, що ми зараз випереджаємо РФ по ударних дронах, вона нас – по розвідувальних.

"Також росіяни серйозно попереду по системах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Не кажучи вже про ракети — аеробалістику, балістику, крилаті. Тут нам допомагають стратегічні партнери, але з вищевказаними обмеженнями, — пояснює Олег Стариков. — Завжди, коли є меч, знайдеться і щит. Нам необхідно зробити все можливе, щоб ворог не встиг створити відповідний щит проти нашого меча у вигляді ударних дронів, з чим ми зараз випереджаємо РФ. І, звісно, ​​зміцнювати власний щит – системи ППО/ПРО, РЕБ".