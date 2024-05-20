Ми вдячні, але...: посол України звернулася до США

Наша країна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва

Посол в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Україна зараз дуже потребує якомога більшої кількості зброї. І має отримати її якомога швидше.

Про це повідомляє Politico. Посол в США сказала це в ефірі телеканалу CBS.

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала Маркарова, додавши, що це має відбутися "швидше".

Посол, яка нещодавно повернулася з поїздки до України, заявила, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони, аби відповісти на посилення ударів по українських громадах.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх відразу, де вони нам потрібні", — сказала Маркарова.

Також вона підкреслила, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором", — наголосила дипломат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

Глава держави різко розкритикував обмеження на нанесення ударів західною зброєю на російську територію, хоча Британія та Сполучені Штати останніми днями натякали, що ці заборони можуть бути послаблені.

"Вони можуть вести вогонь зі своєю територією по нашій будь-якій зброї. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми нічого не можемо зробити з їх системами, які знаходяться на території Росії, із західною зброєю", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що заборона бити американською зброєю по російській території зіграла поганий жарт з українськими військовими.